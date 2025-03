18. Großes Repair Café und 10 Jahre Repair Café Schweinfurt

SCHWEINFURT – Repair Café lädt zum gemeinsamen Reparieren ein

Haben Sie ein defektes Gerät zu Hause, von dem Sie sich nicht trennen möchten? Das Repair Café bietet eine nachhaltige Alternative zum Wegwerfen! Unter Anleitung von Fachleuten können kaputte Gegenstände gemeinsam repariert werden – sei es ein Elektrogerät, ein Fahrrad oder ein Kleidungsstück.

Das 18. Repair Café Schweinfurt findet am Samstag, den 29. März 2025, von 10 bis 14 Uhr im Pfarrsaal von St. Kilian (Friedrich-Stein-Str. 30) statt. Vor Ort stehen Experten für elektrische, elektronische und mechanische Geräte, Nähmaschinen, Holzarbeiten, Fahrräder und Gartengeräte bereit.

Zusätzlich gibt es eine Handysprechstunde, in der unter anderem Hilfestellung bei der Einrichtung der sweasy-App der Stadtwerke angeboten wird. Wer allgemeine Fragen zur Smartphone-Nutzung hat oder sich weiterbilden möchte, kann sich ebenfalls beraten lassen.

Reparaturen an Computern (Hard- und Software) sind nur nach vorheriger Kontaktaufnahme möglich. Interessierte können sich per E-Mail an repair-cafe-schweinfurt@gmx.de wenden.

Das Repair Café arbeitet auf Spendenbasis, eine Rechnung gibt es nicht. Neben den Reparaturen erwartet die Besucher eine gemütliche Atmosphäre mit Kaffee, Kuchen und guten Gesprächen.

Weitere Informationen gibt es unter: https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Frepaircafe-sw.jimdofree.com%2F