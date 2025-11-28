Auto IU

18-Jährige bekommt die Faust zu spüren

BAD KISSINGEN / STADTGEBIET – Am Mittwoch gegen 15:10 Uhr kam es in der Röntgenstraße zu einer Streitigkeit zwischen drei Personen, bei der eine 18-jährige Frau von einer der beiden Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Die beiden Täter, ein Mann und eine Frau, flüchteten im Anschluss.

Die Polizeiinspektion Bad Kissingen sucht nach Zeugen und beschreibt die Täter wie folgt:

Täterin 1:

  • Weiblich

  • Circa 160 cm groß

  • Circa 22 Jahre alt

  • Hager

  • Besonderes Merkmal: Nasen-Piercing links, auffällig viele Ringe an der Hand

Täter 2:

  • Männlich

  • Circa 165 cm groß

  • Circa 22 Jahre alt

  • Kräftig

  • Besonderes Merkmal: Oberlippenbart

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 entgegen.

