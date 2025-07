18-jähriger BMW fahrer war zu flott und schleudert über Gehweg in Fassade eines geschlossenen Lokals

BAD KISSINGEN – Am späten Samstagabend hat ein 18-Jähriger offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen schleuderte über den Gehweg und zerstörte hier die Fensterfassade eines bereits geschlossenen Lokals. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt und bittet dabei auch die Bevölkerung um Hinweise.

Dem Sachstand nach war der 18-Jährige am Samstagabend gegen 22.40 Uhr, mit einer grauen 3er BMW-Limousine, in der Münchner Straße unterwegs. Auf Höhe der Hartmannstraße verlor der Fahranfänger offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug, schleuderte damit über den Gehweg und zerstörte zunächst eine dortige Sitzbank. Das Fahrzeug rammte hiernach die Fassade eines bereits geschlossenen Lokals, zerstörte eine Scheibe und kam zum Stehen. Der entstandene Schaden an Fahrzeug und Fassade liegt nach ersten Schätzungen in einem unteren fünfstelligen Bereich.

Die Ermittlungen zu Unfallhergang und -ursache hat die Polizeiinspektion Bad Kissingen aufgenommen. Hierzu bitten die Beamten auch die Bevölkerung um Hinweise:

Wer konnte das Unfallgeschehen beobachten?

Wem ist das Fahrzeug oder ggf. die Fahrweise bereits zuvor aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 09732/906-0 entgegen.