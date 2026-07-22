18-Jähriger nach Ladendiebstahl von Mitarbeitern überwältigt

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt hat ein 18-Jähriger am Dienstagabend erheblichen Widerstand geleistet. Mehrere Mitarbeiter überwältigten den jungen Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19:25 Uhr in einem Supermarkt in der Meininger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der 18-jährige Deutsche drei Dosen alkoholischer Getränke. Als Angestellte den Diebstahl bemerkten, versuchte der Heranwachsende, sich durch heftigen Widerstand der Festhaltung zu entziehen.

Mehrere Mitarbeiter konnten den 18-Jährigen schließlich überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung sowie weiterer Delikte eingeleitet.