18-Jähriger nach Ladendiebstahl von Mitarbeitern überwältigt
BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt hat ein 18-Jähriger am Dienstagabend erheblichen Widerstand geleistet. Mehrere Mitarbeiter überwältigten den jungen Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.
Der Vorfall ereignete sich gegen 19:25 Uhr in einem Supermarkt in der Meininger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der 18-jährige Deutsche drei Dosen alkoholischer Getränke. Als Angestellte den Diebstahl bemerkten, versuchte der Heranwachsende, sich durch heftigen Widerstand der Festhaltung zu entziehen.
Mehrere Mitarbeiter konnten den 18-Jährigen schließlich überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.
Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung sowie weiterer Delikte eingeleitet.
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