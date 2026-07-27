18 Lehrkräfte für Schulpastoral und Schulseelsorge beauftragt

WÜRZBURG – Weihbischof Paul Reder hat im Auftrag von Bischof Dr. Franz Jung 16 Frauen und zwei Männer für die Schulpastoral sowie als Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger im Bistum Würzburg beauftragt. Die feierliche Beauftragung fand am Freitag in der Jugendkirche im Kilianeum statt.

Im Rahmen eines Gottesdienstes überreichte der Weihbischof den Beauftragten ihre Urkunden und spendete ihnen den Segen für ihren Dienst. In seiner Ansprache betonte er die Bedeutung der Schulpastoral für die Schullandschaft. Diese begleite Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen und stelle Fragen nach Würde, persönlichem Wachstum und dem Miteinander in den Mittelpunkt.

Weihbischof Reder dankte den neuen Schulpastoral-Mitarbeitenden für ihre Bereitschaft zum Engagement. Sein Dank galt außerdem den Schulleitungen sowie den Kolleginnen und Kollegen, die die Teilnahme an der Qualifizierung ermöglicht hätten.

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Auch Jürgen Engel, Leitender Schulamtsdirektor im Kirchendienst, würdigte die Arbeit der Diözesanreferenten für Schulpastoral, die den Ausbildungskurs durchgeführt hatten.

Für die Schulpastoral wurden beauftragt: Vanessa Bischof (Staatliche Fachoberschule Obernburg am Main), Andrea Blaß (Staatliche Fachoberschule Kitzingen), Simone Dempewolf (Grundschulen Goldbach, Haibach und Mozart-Grundschule Aschaffenburg-Obernau), Madline Erhard (Mädchenrealschule Sankt Maria Volkach), Elisabeth Kalb (Ludwig-Derleth-Realschule Gerolzhofen), Katharina Menne-Beck (Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg), Natascha Müller (Celtis-Gymnasium Schweinfurt), Marina Nikola (Leo-Weismantel-Realschule Marktbreit), Monika Riebel (Heinrich-Ernst-Stötzner-Förderschule Miltenberg), Isabell Rott (Jacob-Curio-Realschule Hofheim) sowie Alexander Sazyma (Johann-Schöner-Gymnasium Karlstadt).

Als Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger wurden Christoph Beck (Wirsberg-Gymnasium Würzburg), Sandra Düchs-Heuler (Realschule am Maindreieck Ochsenfurt), Christine Gehringer (Dr.-Auguste-Kirchner-Realschule Haßfurt), Martina Harrer (Franken-Landschulheim Schloss Gaibach), Rita Röder (Grund- und Mittelschule Waldbüttelbrunn mit Standort Hettstadt) sowie Cornelia Sohn (Maria-Ward-Schule Würzburg) beauftragt.

Eine Beauftragung für die evangelische Schulseelsorge erhielt außerdem Helen Illing vom Celtis-Gymnasium Schweinfurt aus den Händen der evangelischen Pfarrerin Angela Weigel.