180.000 Euro für Obereuerheim: EU-Förderung stärkt ökologischen Kita-Neubau
LANDKREIS SCHWEINFURT / GRETTSTADT – Ein wichtiger Baustein für den Kita-Neubau in Obereuerheim ist gesichert: Die Gemeinde Grettstadt darf sich über eine Finanzspritze in Höhe von 180.560 Euro aus dem LEADER-Programm der Europäischen Union freuen.
Kürzlich überreichte Landrat Florian Töpper zusammen mit dem LEADER-Koordinator Daniel Pascal Klaehre und dem LAG-Management den offiziellen Förderbescheid an Bürgermeister Jens Machnow.
Fokus auf Inklusion und Ökologie
Die Fördermittel sind zweckgebunden und fließen gezielt in eine Ausstattung, die ökologische Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Teilhabe vereint. Das moderne Kita-Konzept sieht vor, dass insbesondere Investitionen in diesen Bereichen durch die EU-Gelder gestemmt werden:
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Ökologische Materialien: Bei der Innenausstattung wird verstärkt auf nachhaltige Werkstoffe gesetzt.
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Inklusive Angebote: Gefördert werden unter anderem eine spezielle Kinderküche sowie ein Motorikpark im Bewegungsraum, die allen Kindern – unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen – optimale Entwicklungsbedingungen bieten.
Was ist LEADER?
LEADER ist ein Förderprogramm der Europäischen Union und des Freistaates Bayern, das die ländliche Entwicklung unterstützt. Ziel ist es, innovative Projekte in der Region voranzutreiben, die Lebensqualität vor Ort zu steigern und den Zusammenhalt in den Gemeinden zu stärken. Mit dem Neubau in Obereuerheim wird ein solches Vorzeigeprojekt nun konkret unterstützt.
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