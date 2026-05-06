Auto IU

180.000 Euro für Obereuerheim: EU-Förderung stärkt ökologischen Kita-Neubau

6. Mai 2026Letztes Update 6. Mai 2026
180.000 Euro für Obereuerheim: EU-Förderung stärkt ökologischen Kita-Neubau
Die Übergabe des Förderbescheids im Landratsamt mit (von links) Ulfert Frey (Leiter Kreisentwicklung, Regionalmanagement), LAG-Geschäftsführer Thomas Benz, LEADER-Koordinator Daniel Pascal Klaehre, Grettstadts Bürgermeister Jens Machnow, Landrat Florian Töpper, LAG-Managerin Johanna Graf und Edeltraud Baumgartl (stellv. Vorsitzende der LAG Schweinfurter Land). - Foto: Andreas Lösch/lrasw
Eisgeliebt

LANDKREIS SCHWEINFURT / GRETTSTADT – Ein wichtiger Baustein für den Kita-Neubau in Obereuerheim ist gesichert: Die Gemeinde Grettstadt darf sich über eine Finanzspritze in Höhe von 180.560 Euro aus dem LEADER-Programm der Europäischen Union freuen.

Kürzlich überreichte Landrat Florian Töpper zusammen mit dem LEADER-Koordinator Daniel Pascal Klaehre und dem LAG-Management den offiziellen Förderbescheid an Bürgermeister Jens Machnow.

Fokus auf Inklusion und Ökologie

Kulturamt Haßfurt Events - Lazuli
Kulturamt Haßfurt Events - Göbel

Die Fördermittel sind zweckgebunden und fließen gezielt in eine Ausstattung, die ökologische Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Teilhabe vereint. Das moderne Kita-Konzept sieht vor, dass insbesondere Investitionen in diesen Bereichen durch die EU-Gelder gestemmt werden:

Das könnte Dich auch interessieren:

Neuheit im Jagdsortiment: Friedr. Dick präsentiert Skinner mit Aufbrechhaken

Der Traditionshersteller Friedr. Dick erweitert sein Angebot für den Jagdbereich um ein spezielles Skinner- und Aufbrechmesser mit einer Klingenlänge von 15 cm. Das Werkzeug wurde gezielt für das sichere Aufbrechen und Häuten von Wild sowie Schlachttieren entwickelt und kombiniert Funktionalität mit

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

  • Ökologische Materialien: Bei der Innenausstattung wird verstärkt auf nachhaltige Werkstoffe gesetzt.

  • Inklusive Angebote: Gefördert werden unter anderem eine spezielle Kinderküche sowie ein Motorikpark im Bewegungsraum, die allen Kindern – unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen – optimale Entwicklungsbedingungen bieten.

Was ist LEADER?

LEADER ist ein Förderprogramm der Europäischen Union und des Freistaates Bayern, das die ländliche Entwicklung unterstützt. Ziel ist es, innovative Projekte in der Region voranzutreiben, die Lebensqualität vor Ort zu steigern und den Zusammenhalt in den Gemeinden zu stärken. Mit dem Neubau in Obereuerheim wird ein solches Vorzeigeprojekt nun konkret unterstützt.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

6. Mai 2026Letztes Update 6. Mai 2026

Mehr

Unter den Hammer: Stadt Würzburg versteigert Fahrräder, Handys und Schmuck

Unter den Hammer: Stadt Würzburg versteigert Fahrräder, Handys und Schmuck

7. Mai 2026

Auffahrunfall wegen eines Hasen: Zwei Seat beschädigt – eine Verletzte

7. Mai 2026
Videoüberwachung überführt Unfallflüchtigen: 61-Jähriger unter Alkoholeinfluss

Videoüberwachung überführt Unfallflüchtigen: 61-Jähriger unter Alkoholeinfluss

7. Mai 2026
Explosion in Mehrfamilienhaus: 34-Jähriger nach Detonation festgenommen

Explosion in Mehrfamilienhaus: 34-Jähriger nach Detonation festgenommen

7. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)