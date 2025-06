19.000 Euro Schaden: Traktor verliert 16 Tonnen Schotter durch umgekippten Muldenanhänger

PARTENSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am 7. Juni 2025, gegen 12:00 Uhr, ist auf der Bundesstraße 276 in Partenstein ein mit 16 Tonnen Schotter beladener Muldenanhänger umgekippt. Der Fahrer eines Traktors war in Fahrtrichtung Lohr unterwegs, als der Anhänger auf Höhe der Bahnunterführung (Viadukt) in einer Linkskurve nach rechts kippte.

Der Traktor blieb auf der Fahrbahn stehen, während der Schotter sich über die Straße, den Gehweg und die Böschung verteilte. Durch das Umkippen des Anhängers wurden sowohl der Gehweg als auch die Bahnunterführung beschädigt. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 19.000 Euro beziffert. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Aufgrund der komplexen Bergung des Anhängers und der umfangreichen Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt bleiben.