19. Großes Repair Café in St. Kilian jetzt auch für E-Bikes

20. Oktober 2025Letztes Update 20. Oktober 2025
Foto: 2fly4
SCHWEINFURT – Das 19. Repair Café Schweinfurt lädt am Samstag, den 25. Oktober 2025, von 10:00 bis 14:00 Uhr in den Pfarrsaal von St. Kilian (Friedrich-Stein-Str. 30) ein. Bei entspannter, aber konzentrierter Atmosphäre können defekte Gegenstände mit Unterstützung von Fachleuten repariert werden, um dem „Wegwerfwahnsinn ein Schnippchen zu schlagen“.

Fachleute stehen bereit für:

  • Elektrische, elektronische und mechanische Geräte
  • Nähmaschinen, Kleidung und Stoff
  • Holz, Fahrräder, Gartengeräte

Zusätzlich wird eine Handysprechstunde angeboten, unter anderem zur Hilfestellung bei der Einrichtung der „sweasy-App“ der Stadtwerke. Auch bei anderen Schwierigkeiten mit dem Smartphone wird Unterstützung geleistet. Weiterhin besteht die Möglichkeit, das freie Betriebssystem „Linux Mint“ auf einem Laptop auszuprobieren.

Reparaturen an Computern (Hard- und Software) sind nur nach vorheriger Kontaktaufnahme unter der E-Mail-Adresse repair-cafe-schweinfurt@gmx.de sinnvoll.

Es gibt keine Rechnung, Spenden werden jedoch gerne angenommen. Weitere Informationen finden Sie unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Frepaircafe-sw.jimdofree.com%2F.

