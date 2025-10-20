19. Großes Repair Café in St. Kilian jetzt auch für E-Bikes
SCHWEINFURT – Das 19. Repair Café Schweinfurt lädt am Samstag, den 25. Oktober 2025, von 10:00 bis 14:00 Uhr in den Pfarrsaal von St. Kilian (Friedrich-Stein-Str. 30) ein. Bei entspannter, aber konzentrierter Atmosphäre können defekte Gegenstände mit Unterstützung von Fachleuten repariert werden, um dem „Wegwerfwahnsinn ein Schnippchen zu schlagen“.
Fachleute stehen bereit für:
- Elektrische, elektronische und mechanische Geräte
- Nähmaschinen, Kleidung und Stoff
- Holz, Fahrräder, Gartengeräte
Zusätzlich wird eine Handysprechstunde angeboten, unter anderem zur Hilfestellung bei der Einrichtung der „sweasy-App“ der Stadtwerke. Auch bei anderen Schwierigkeiten mit dem Smartphone wird Unterstützung geleistet. Weiterhin besteht die Möglichkeit, das freie Betriebssystem „Linux Mint“ auf einem Laptop auszuprobieren.
Reparaturen an Computern (Hard- und Software) sind nur nach vorheriger Kontaktaufnahme unter der E-Mail-Adresse repair-cafe-schweinfurt@gmx.de sinnvoll.
Es gibt keine Rechnung, Spenden werden jedoch gerne angenommen. Weitere Informationen finden Sie unter repaircafe-sw.jimdofree.com.
