19-Jähriger flüchtet mit nicht zugelassenem Pkw vor der Polizei – Mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

GRÄFENDORF – Am Mittwochnachmittag versuchte sich ein 19-jähriger Fahrer eines Opel Corsa einer Verkehrskontrolle zu entziehen und verursachte dabei einen Unfall. Der junge Mann kollidierte in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Traktor und gefährdete auf seiner Flucht offenbar auch andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei Karlstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 16:15 Uhr wurde eine Streife auf den Opel aufmerksam, als dieser zwischen Waizenbach und Gräfendorf unterwegs war. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer und flüchtete in Richtung Gräfendorf. Dabei war er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und überholte kurz vor der Überquerung der Schondra zwei bislang unbekannte Fahrzeuge in einem unübersichtlichen Kurvenbereich – eine riskante Aktion, bei der andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht wurden.

Kurz darauf kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Traktor. Glücklicherweise wurden weder der Opel-Fahrer noch sein Beifahrer oder der Traktorfahrer verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 750 Euro.

Als Grund für die Flucht stellte sich heraus: Der 19-Jährige besitzt keine gültige Fahrerlaubnis, zudem war das Fahrzeug nicht zugelassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Die Polizei Karlstadt bittet Zeugen – insbesondere jene, die durch das Fahrverhalten des 19-Jährigen gefährdet wurden –, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.