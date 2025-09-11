19-Jähriger mit 45 km/h-Roller auf der Autobahn unterwegs – Fahrt ohne Versicherung und ohne Führerschein
NIEDERWERRN – Am Freitagabend hat die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck ein Kleinkraftrad auf der A71 gestoppt. Der 19-jährige Fahrer war mit einer 18-jährigen Mitfahrerin auf der Autobahn unterwegs, obwohl er keine entsprechende Fahrerlaubnis besaß. Zudem war das Fahrzeug mit einem falschen Versicherungskennzeichen ausgestattet.
Gegen 19:45 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Roller, der mit etwa 45 km/h auf der rechten Spur in Richtung Schweinfurt fuhr. Eine Streife der Verkehrspolizei konnte das Kleinkraftrad auf dem Seitenstreifen anhalten. Der 19-jährige Fahrer aus dem Landkreis Schweinfurt und seine 18-jährige Mitfahrerin wurden zur Dienststelle gebracht.
Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der junge Mann nicht über die notwendige Fahrerlaubnis verfügte. Außerdem war das angebrachte Versicherungskennzeichen nicht für das genutzte Fahrzeug ausgegeben. Die Polizei stellte den Roller sicher. Der 19-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten.
