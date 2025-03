193 Kilogramm Müll eingesammelt – Augsfelder Lebenshilfe-Werkstatt beteiligt sich an „Rama dama“

SCHWEINFURT/AUGSFELD/ZELL – Glasflaschen, Papier- und Plastikverpackungen, Zigarettenstummel und mehr: Am Mittwoch, den 11. März 2025, wurden 193 Kilogramm achtlos weggeworfener Abfall aus der Natur entfernt.

Knapp 80 Mitarbeitende der zur Lebenshilfe Schweinfurt gehörenden Werkstatt für behinderte Menschen Augsfeld beteiligten sich an der Sammelaktion „Rama dama“ der Gemeindeallianz „Main & Haßberge“. Ziel der Aktion, an der sich auch Ehrenamtliche beteiligen können, ist es, die Natur vor Beginn der Vegetationszeit von Müll zu befreien.

Das Sammeln des Abfalls anderer sei zwar nicht angenehm, doch der Nutzen für Umwelt und Allgemeinheit sei unbestritten, erklärten Benedikt Kuhn, stellvertretender Vorsitzender des Werkstattrats, und Eva-Maria Bayer, Frauenbeauftragte der Werkstatt Augsfeld. Mit Müllsäcken, Greifzangen und einem Einkaufswagen ausgestattet, sammelten sie und ihre Kollegen allein am Augsfelder Wirtschaftsweg in Richtung Staatsstraße 2427 rund 75 Kilogramm Abfall.

Bettina Surkamp, Fachdienstmitarbeiterin der Werkstatt Augsfeld, erläuterte die erneute Teilnahme an der Aktion: „Wir möchten das Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter stärken.“ Regelmäßig gehe sie mit einer Bewegungsgruppe im Gebiet spazieren und sei immer wieder erstaunt, welche Mengen an Müll dort zurückgelassen werden.

Die Werkstatt Augsfeld ist die zweitgrößte der sechs Werkstätten der Lebenshilfe Schweinfurt. An den Standorten Augsfeld und Zell sind rund 320 Mitarbeitende mit und ohne Behinderung tätig. Die Werkstatt bietet eine breite Palette an Dienstleistungen in den Bereichen Montage, Verpackung, Zählung, Maschinenarbeit und Konfektionierung. Ergänzt wird das Angebot durch eine Schreinerei, die unter anderem Verpackungskisten für Maschinenbauteile herstellt.