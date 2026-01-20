1st Act Night im Mai 2026
SCHWEINFURT – Der Stattbahnhof lädt zur „First-Act-Night 2026“ ein und sucht ab sofort junge Newcomer-Bands aus Schweinfurt und der Region für das Festival am 9. Mai 2026. Das Event bietet neuen Musikgruppen eine Bühne, um sich erstmals einem größeren Publikum zu präsentieren, wobei der Spaß an der Musik und nicht der Wettbewerbscharakter im Vordergrund steht. Bewerbungen können bis zum Einsendeschluss am 1. April eingereicht werden, sofern die Bands erst seit maximal zwei Jahren existieren und überwiegend eigene Songs spielen.
Interessierte Gruppen aller Stilrichtungen müssen für die Teilnahme bestimmte Kriterien erfüllen, wie etwa eine geringe Live-Erfahrung von höchstens drei bis vier Konzerten. Die Bewerbung sollte eine kurze Bandinfo mit Altersangaben sowie ein Demo mit ein bis zwei Songs enthalten, wobei die Aufnahmequalität zweitrangig ist. Die Auswahl der Bands erfolgt primär nach dem Ziel einer ausgewogenen Genre-Mischung, wobei jüngere Musiker bei der Platzvergabe bevorzugt berücksichtigt werden.
Bewerbungen nimmt das Kulturhaus Stattbahnhof sowohl auf dem Postweg in der Alten Bahnhofstraße als auch per E-Mail unter first-act-night@stattbahnhof.net entgegen. Für Rückfragen steht das Team zudem telefonisch zur Verfügung. Das Festival versteht sich als wichtiges Sprungbrett für die lokale Musikszene und möchte unbekannten Talenten die Chance geben, professionelle Bühnenluft zu schnuppern und ihre künstlerische Entwicklung voranzutreiben.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!