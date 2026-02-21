Auto IU

21. Februar 2026Letztes Update 21. Februar 2026
2.000 Euro Belohnung für Täterergreifung ausgeschrieben – Fassadenbeschmierer gesucht
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

BAD NEUSTADT / SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Bereits in der Zeit vom 16. Januar auf den 17. Januar hat ein unbekannter Täter die Fassade eines Anwesens in der Hedwig-Fichtel-Straße mit Graffiti beschmiert und so einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht.

Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat der Geschädigte eine Belohnung in Höhe von 2.000,00 Euro gem. §§657 ff BGB ausgelobt. Die Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Bad Neustadt.

