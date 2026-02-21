2.000 Euro Belohnung für Täterergreifung ausgeschrieben – Fassadenbeschmierer gesucht

BAD NEUSTADT / SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Bereits in der Zeit vom 16. Januar auf den 17. Januar hat ein unbekannter Täter die Fassade eines Anwesens in der Hedwig-Fichtel-Straße mit Graffiti beschmiert und so einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht.

Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat der Geschädigte eine Belohnung in Höhe von 2.000,00 Euro gem. §§657 ff BGB ausgelobt. Die Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Bad Neustadt.

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Ein bislang unbekannter Täter hat in den Toiletten am Bahnhof randaliert und diverses Inventar beschädigt. Im Vorraum des Bahnhofs hat der Täter einen Heizkörper sowie ein Fensterbrett heruntergerissen. Der Gesamtschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.