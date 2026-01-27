2.000 Euro für die Kinderklinik im Leopoldina-Krankenhaus
GRETTSTADT / SCHWEINFURT – Das Kräuterhaus Wild aus Grettstadt hat die Klinik für Kinder und Jugendliche des Leopoldina-Krankenhauses mit einer großzügigen Spende in Höhe von 2.000 Euro unterstützt. Die Summe kam zur Hälfte durch ein gemeinsames Bingo-Spiel während der betrieblichen Weihnachtsfeier zusammen, woraufhin Werkleiter Stefan Will den Betrag kurzerhand verdoppelte. Bei der feierlichen Übergabe betonten die Verantwortlichen des Unternehmens, wie wichtig es ihnen sei, die wertvolle Arbeit der regionalen Kinderklinik zu fördern.
Begleitet von Teamassistentin Silke Jonas und dem Betriebsratsvorsitzenden Volker Reichert überreichte Stefan Will den Scheck persönlich an die Klinikleitung. „Die Kinderklinik leistet großartige Arbeit, und es freut mich sehr, dass wir mit dem Engagement unserer Mitarbeitenden einen kleinen Beitrag leisten können“, so Will. Das Geld soll nun Projekten zugutekommen, die den kleinen Patientinnen und Patienten den Aufenthalt im Krankenhaus erleichtern und die medizinische Versorgung ergänzen.
Chefarzt Dr. Johannes Herrmann nahm die Spende dankend entgegen und hob die Bedeutung der regionalen Verbundenheit hervor. Es sei ein schönes Signal, wenn Unternehmen aus der Umgebung an die Einrichtung denken und deren Arbeit wertschätzen. Solche Spenden ermöglichen oft zusätzliche Anschaffungen oder Angebote, die über die Standardversorgung hinausgehen und maßgeblich zum Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen beitragen.
