2.320 neue Lehrverträge trotz fehlendem Abiturjahrgang
UNTERFRANKEN – Die Handwerkskammer für Unterfranken verzeichnet zum Ausbildungsstart 2025 einen leichten Zuwachs an neuen Ausbildungsverträgen. Mit 2.320 neuen Verträgen zum 1. September steigt die Zahl zum dritten Mal in Folge, was als ein positives Signal für die Attraktivität des Handwerks bei jungen Menschen gewertet wird. Dies entspricht einem leichten Plus von 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Der Präsident der Handwerkskammer, Michael Bissert, betonte, dass man von einem Trend sprechen könne, dass wieder mehr junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk begeistert werden. Das sei eine bemerkenswerte Entwicklung, insbesondere da durch die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9) ein kompletter Abiturjahrgang auf dem Ausbildungsmarkt fehle. Barbara Hoffstadt, Leiterin der Abteilung Ausbildung, erklärt dieses Phänomen damit, dass viele Abiturienten längere Orientierungsphasen einplanten. Daher sei der Rückgang der neuen Auszubildenden mit Hochschulreife von 10 Prozent im Vorjahr auf aktuell 9 Prozent nur leicht ausgefallen.
Auffällig ist auch eine Verschiebung bei den Schulabschlüssen der Auszubildenden. Der Anteil der Realschulabsolventen stieg auf 44,6 Prozent, während der Anteil der Mittelschulabsolventen auf 42,5 Prozent sank. Barbara Hoffstadt erklärt dies damit, dass immer mehr Jugendliche die Mittlere Reife anstreben, bevor sie eine Ausbildung beginnen. Der Wunsch nach einem besseren Schulabschluss beschränke sich nicht mehr nur auf das Abitur.
Auch bei den ausländischen Auszubildenden gibt es eine positive Entwicklung. Der Anteil der neuen Auszubildenden mit ausländischem Pass liegt bei 20 Prozent, was die Wichtigkeit dieser Gruppe für den Ausbildungsmarkt im Handwerk unterstreicht. 18 Auszubildende kommen aus Nepal. Sie wurden durch eine Kooperation der Handwerkskammer für Unterfranken mit dem Nepal Secretariat of Skills and Training (NSST) auf eine duale Ausbildung in Deutschland vorbereitet.
Trotz des positiven Trends sind noch zahlreiche Lehrstellen unbesetzt. Michael Bissert weist darauf hin, dass in der Lehrstellenbörse noch rund 1.500 Ausbildungschancen warten. Er betont, dass jetzt noch immer der perfekte Zeitpunkt sei, um in das Handwerk einzusteigen. Barbara Hoffstadt ergänzt, dass im Handwerk Macher gesucht werden, da Innovation, Vielfalt und Offenheit die Stärken des Handwerks seien.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!