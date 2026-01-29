2.525 € Spende an die Tafel anlässlich des 80. Geburtstags
Thomas End wird zum Tafel-Botschafter ernannt
SCHWEINFURT – Thomas End, eine der prägendsten Persönlichkeiten der Schweinfurter Stadtgeschichte, hat anlässlich seines Geburtstags auf Geschenke verzichtet und stattdessen um Spenden für die Tafel Schweinfurt e.V. gebeten. Durch die Großzügigkeit seiner Gäste kam die beachtliche Summe von 2.525 Euro zusammen, die nun feierlich in der Ausgabestelle am Bergl übergeben wurde. Der ehemalige Stadtrat und FC-05-Retter setzt damit ein deutliches Zeichen der Solidarität mit armutsbetroffenen Menschen in seiner Heimatstadt.
Bei der Scheckübergabe in der Brombergstraße nutzte der Tafel-Vorsitzende Ernst Gehling die Gelegenheit, den Besuchern die täglichen Herausforderungen der ehrenamtlichen Arbeit näherzubringen. Thomas End und seine Begleiter zeigten sich tief beeindruckt vom Engagement der Aktiven und fungieren ab sofort als „Tafel-Botschafter“, um die wichtige soziale Aufgabe der Einrichtung weiter in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.
Die Spende wird laut Gehling dringend benötigt, um anstehende Ausbesserungsarbeiten in den Räumlichkeiten sowie notwendige Kleininvestitionen und Anschaffungen zu finanzieren. Nur durch solche privaten Unterstützungen kann die Tafel Schweinfurt ihre Aufgabe, Lebensmittel vor der Vernichtung zu bewahren und an Bedürftige weiterzugeben, dauerhaft aufrechterhalten. Die Zuwendung durch Thomas End sichert somit einen wichtigen Teil der Infrastruktur für die soziale Grundversorgung in der Region.
