Auto IU

2.525 € Spende an die Tafel anlässlich des 80. Geburtstags

Thomas End wird zum Tafel-Botschafter ernannt

29. Januar 2026Letztes Update 29. Januar 2026
2.525 € Spende an die Tafel anlässlich des 80. Geburtstags
Ralf Hoffmann, Ernst Gehling, Thomas End, Dieter Graf, George Ohl, Claus Schmid - Foto: Angelika Bandorf
Sparkasse

SCHWEINFURT – Thomas End, eine der prägendsten Persönlichkeiten der Schweinfurter Stadtgeschichte, hat anlässlich seines Geburtstags auf Geschenke verzichtet und stattdessen um Spenden für die Tafel Schweinfurt e.V. gebeten. Durch die Großzügigkeit seiner Gäste kam die beachtliche Summe von 2.525 Euro zusammen, die nun feierlich in der Ausgabestelle am Bergl übergeben wurde. Der ehemalige Stadtrat und FC-05-Retter setzt damit ein deutliches Zeichen der Solidarität mit armutsbetroffenen Menschen in seiner Heimatstadt.

Bei der Scheckübergabe in der Brombergstraße nutzte der Tafel-Vorsitzende Ernst Gehling die Gelegenheit, den Besuchern die täglichen Herausforderungen der ehrenamtlichen Arbeit näherzubringen. Thomas End und seine Begleiter zeigten sich tief beeindruckt vom Engagement der Aktiven und fungieren ab sofort als „Tafel-Botschafter“, um die wichtige soziale Aufgabe der Einrichtung weiter in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.

Die Spende wird laut Gehling dringend benötigt, um anstehende Ausbesserungsarbeiten in den Räumlichkeiten sowie notwendige Kleininvestitionen und Anschaffungen zu finanzieren. Nur durch solche privaten Unterstützungen kann die Tafel Schweinfurt ihre Aufgabe, Lebensmittel vor der Vernichtung zu bewahren und an Bedürftige weiterzugeben, dauerhaft aufrechterhalten. Die Zuwendung durch Thomas End sichert somit einen wichtigen Teil der Infrastruktur für die soziale Grundversorgung in der Region.

Mehr

VERMISST - Bitte helft mit!
Bubmann-Messen Bauen-Wohnen-Ambiente 2025
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

29. Januar 2026Letztes Update 29. Januar 2026

Mehr

„Cinderella“ – Ein märchenhaftes Ballett voller Poesie und Zauber

„Cinderella“ – Ein märchenhaftes Ballett voller Poesie und Zauber

29. Januar 2026
Tragisch: 16-Jähriger verstirbt in Würzburg nach Einnahme von verschreibungspflichtigem Opiat – Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Tragisch: 16-Jähriger verstirbt in Würzburg nach Einnahme von verschreibungspflichtigem Opiat – Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

29. Januar 2026
Mutmaßlicher Ladendieb auf frischer Tat ertappt – Untersuchungshaft

Mutmaßlicher Ladendieb auf frischer Tat ertappt – Untersuchungshaft

29. Januar 2026
Remelé ist der Meinung „Wir brauchen den Dachs in Schweinfurt“

Remelé ist der Meinung „Wir brauchen den Dachs in Schweinfurt“

29. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)