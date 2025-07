2 Athleten – 14 Bestleistungen: Heber des AC 82 Schweinfurt erfolgreich bei der Bayerischen Nachwuchs

SCHWEINFURT/RODING – Bei den Bayerischen Meisterschaften im Gewichtheben bis einschließlich der Altersklasse 17 in RODING präsentierten sich Lilith Metzger und Ivan Polke vom AC 82 Schweinfurt in Topform. Beide Nachwuchssportler nutzten die Chance, in sämtlichen Disziplinen persönliche Bestleistungen aufzustellen – ein seltener Erfolg, der ihre intensive Vorbereitung unterstreicht.

Lilith Metzger trat in der Altersklasse 9 an und überzeugte durchweg: Im Reißen steigerte sie sich auf 12 Kilogramm, fünf Kilogramm mehr als ihre bisherige Bestleistung. Auch im Stoßen legte sie mit 15 Kilogramm fünf Kilogramm zu. In den athletischen Zusatzdisziplinen – Schlussdreisprung, Kugelschocken und Sternlauf – verbesserte sie sich ebenfalls deutlich, sodass sie auf insgesamt 198,87 Mehrkampfpunkte kam, ein Plus von über 48 Punkten. Damit sicherte sie sich souverän den Bayerischen Meistertitel in ihrer Altersklasse.

Ivan Polke ging in der Altersklasse 14 an den Start und zeigte ebenfalls starke Leistungen: 39 Kilogramm im Reißen (+3 kg), 47 Kilogramm im Stoßen (+1 kg) sowie solide Werte in den athletischen Disziplinen ergaben in Summe 269,35 Mehrkampfpunkte – ein Zuwachs von 12,5 Punkten. Trotz dieser neuen persönlichen Bestmarken reichte es in einem starken Teilnehmerfeld am Ende „nur“ für den vierten Platz.

Die Trainer des AC 82 Schweinfurt zeigten sich dennoch hochzufrieden mit den Leistungen ihrer Athleten – besonders die breite Verbesserung über alle Disziplinen hinweg zeugt von einem erfolgreichen Nachwuchskonzept.