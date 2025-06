2 Körperverletzungen auf Kirchweih – 2 Personen leicht verletzt

HASLOCH, LKR. MAIN-SPESSART – Auf der Kirchweihdisco in Hasloch kam es im Bereich des Festgeländes zu zwei Körperverletzungen.

Gegen 2:30 Uhr wurde ein 33-jähriger Mann aus Helmstadt von einem 29-jährigen Mann aus Hasloch mit der Faust niedergeschlagen. Der 33-Jährige ging bewusstlos zu Boden und erlitt eine Platzwunde im Gesicht, die von einem Rettungswagen versorgt werden musste. Der Täter konnte nach Hinweisen an seiner Wohnanschrift von Beamten der Polizeiinspektion (PI) Marktheidenfeld festgenommen werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter wieder entlassen.

Während der Anzeigenaufnahme trat ein sichtlich betrunkener 30-jähriger Mann aus Hasloch an die Beamten heran und gab an, dass er von einem Unbekannten vor dem Festzelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Er erlitt dabei eine blutende Wunde und eine Schwellung am linken Auge, musste jedoch nicht vom Rettungsdienst versorgt werden. Den Täter beschrieb er als circa 25 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, mit kurzen Haaren und einem dunklen Pullover.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09391/9841-0 bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu melden.