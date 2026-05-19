2 Milliarden Euro wert: Warum wir ohne Bienen auf fast alles verzichten müssten
VEITSHÖCHHEIM / BAYERN – Am Mittwoch, den 20. Mai 2026, ist es wieder so weit: Der UN-Weltbienentag rückt die unersetzlichen Flugkünstler in den Fokus. Bereits seit 2018 erinnert dieser Aktionstag weltweit daran, wie fundamental wichtig sowohl Wild- als auch Honigbienen für unser gesamtes Ökosystem und die biologische Vielfalt sind. Allein für Deutschland wird die jährliche Bestäubungsleistung der Insekten auf rund zwei Milliarden Euro beziffert.
Doch der wahre Wert der Bienen lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken, sondern zeigt sich auf unseren Tellern: Ohne die unermüdliche Arbeit von Bienen, Käfern und Fliegen gäbe es kaum Nüsse, Obst oder Gemüse. Zudem sichern sie die Nahrungsgrundlage unzähliger Wildtiere und sind damit der Motor der Biodiversität.
Wildbiene vs. Honigbiene: Ein feiner Unterschied
In der Wahrnehmung werden sie oft in einen Topf geworfen, doch ihre Lebensweisen unterscheiden sich drastisch:
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Die Honigbiene (Apis mellifera): Sie lebt in riesigen Staaten auf Waben in Bienenkästen oder Baumhöhlen. In Bayern boomt die Imkerei: Rund 43.000 Imkerinnen und Imker betreuen im Freistaat stolze 300.000 Bienenvölker.
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Die Wildbiene: Abgesehen von den Hummeln leben die rund 600 verschiedenen Wildbienenarten in Deutschland als strikte Einzelgänger (solitär). Viele von ihnen sind stark bedroht, weil es ihnen zunehmend an natürlichen Lebensräumen und Nistplätzen fehlt.
Ein Nutztier, das sich nicht einsperren lässt
Die Honigbiene nimmt eine faszinierende Sonderstellung ein: Sie gehört zur heimischen Wildfauna, gilt rechtlich aber gleichzeitig als landwirtschaftliches Nutztier. Das Besondere: Im Gegensatz zu Rindern oder Schweinen lässt sich eine Biene nicht einzäunen. Ein Volk schwärmt über mehrere Quadratkilometer Landschaft aus, um Pollen und Nektar zu sammeln.
Für den eigenen Bedarf produziert ein Bienenvolk mehrere hundert Kilogramm Nektar. Das, was übrig bleibt, ernten die Imker: Zwischen 25 und 35 Kilogramm Honig wirft ein Volk pro Jahr ab. Je nach Saison schmeckt dieser völlig anders – von der hellen Obst- und Löwenzahnblüte im Frühling über Raps und Linde bis hin zum herben Wald- oder Heidehonig im Spätsommer.
Hochsaison im Mai: Vorsicht bei wilden Bienenschwärmen
Gerade jetzt im April und Mai explodiert die Population in den Stöcken. Wird es im Bienenkasten zu eng, greift der natürliche Schwarmtrieb: Die alte Königin verlässt mit Tausenden Bienen die Unterkunft und sammelt sich als traubenförmiger Schwarm an Bäumen oder Hauswänden, um von dort aus eine neue Bleibe zu suchen.
Wer aktuell einen solchen Bienenschwarm entdeckt, sollte umgehend den örtlichen Imkerverein informieren. In der freien Natur haben diese Schwärme heute kaum noch Überlebenschancen. Aggressive Gegenspieler wie die eingeschleppte Varroamilbe oder der akute Futtermangel im Winter führen bei wildlebenden Völkern fast immer zum sicheren Tod.
Tipps für Garten & Balkon:
Wer selbst aktiv werden und den Summern unter die Flügel greifen möchte, findet bei der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim jede Menge Unterstützung. Das dortige Institut für Bienenkunde und Imkere hält neben Pflanztipps auch zahlreiche kostenlose Erklärvideos für Einsteiger bereit.
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