2 Pkw in Niederwerrn gestohlen – Gibt es Zeugen?

NIEDERWERRN – Diebstahl von Fahrzeugen während Tischtennistraining

Am 27.12.2024, zwischen 20:00 und 22:00 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl im Gemeindehaus in der Pestalozzistraße in Niederwerrn. Während des dort stattfindenden Tischtennistrainings drangen bislang unbekannte Täter in das öffentliche Gebäude ein und entwendeten Fahrzeugschlüssel sowie einen Geldbeutel aus den Jacken zweier Teilnehmer.

Die Täter stahlen die Schlüssel eines schwarzen VW Golf und eines schwarzen VW Passat, die sie unbemerkt nutzten, um die Fahrzeuge zu entwenden. Die Geschädigten bemerkten den Verlust der Schlüssel, der Fahrzeuge und einer Geldbörse erst nach Ende des Trainings. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 72.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen und Fahndung

Derzeit liegen keine Hinweise auf die Identität der Täter vor, und die Fahndung nach den entwendeten Fahrzeugen blieb bisher erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung der Tat beitragen können.

Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Nähe des Gemeindehauses verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.