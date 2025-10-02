20.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall bei der Anhöhe zwischen Hausen und Wiesenfeld

KARLSTADT – Auf der Kreisstraße MSP 13 in Richtung Wiesenfeld kam es am Mittwochmorgen zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 28-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich, als der vor ihm fahrende PKW, gesteuert von einem 84-jährigen Mann, aufgrund eines Schaltfehlers im Bereich einer Steigung zum Stillstand kam. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Der Unfall geschah gegen 10:30 Uhr. Der 84-jährige Fahrer des vorderen PKW kam aufgrund eines Schaltfehlers zum Stehen.

Der nachfolgende 28-jährige Fahrer verlor aufgrund der Steigung kurzzeitig die Sicht auf das stehende Fahrzeug. Als der PKW wieder in sein Sichtfeld kam, versuchte der junge Mann zwar noch eine Vollbremsung einzuleiten, konnte den Frontalaufprall auf das Heck des stehenden Wagens jedoch nicht mehr verhindern.

Der 28-Jährige erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. An den beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wiesenfeld und Hausen sowie die Straßenmeisterei Lohr am Main waren vor Ort im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen.