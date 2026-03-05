Auto IU

20.000 Euro Schaden: Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2271

5. März 2026
20.000 Euro Schaden: Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2271
Symbolfoto: 2fly4
KITZINGEN IM LANDKREIS KITZINGEN – Am Mittwochnachmittag ist es auf der Staatsstraße 2271 zu einem schweren Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 33-jährige Autofahrerin übersah gegen 14:10 Uhr beim Linksabbiegen in die Panzerstraße einen entgegenkommenden Pkw, was zur Kollision beider Wagen führte.

Durch das Auslösen der Airbags erlitt die Unfallverursacherin leichte Verletzungen, während ihr 23-jähriger Beifahrer und der 82-jährige Fahrer des entgegenkommenden DaimlerChrysler unverletzt blieben. Alle drei Beteiligten wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von rund 20.000 Euro. Die Autos waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

