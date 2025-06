20-Jähriger fällt in Gleisbett

KARLSTADT – Ein stark alkoholisierter 20-Jähriger hat am Donnerstagabend gegen 21 Uhr am Bahnhof Karlstadt für einen gefährlichen Zwischenfall gesorgt. Der junge Mann hielt sich auf dem Bahnhofsgelände auf, nahm ein unversperrtes Kinderfahrrad an sich und fuhr damit in deutlichen Schlangenlinien durch die Unterführung – offenbar in der Absicht, zu Gleis 3 zu gelangen.

Dort verlor er die Kontrolle, stürzte und fiel in das Gleisbett. Glücklicherweise näherte sich zu diesem Zeitpunkt kein Zug, sodass der 20-Jährige von Zeugen zurück auf den Bahnsteig geholt werden konnte, bevor Schlimmeres geschah.

Die verständigte Polizei stellte fest, dass der Mann nicht nur erheblich alkoholisiert war, sondern auch unter dem Einfluss von Cannabis stand. Weil er sich mit einem Fahrrad im öffentlichen Straßenverkehr bewegte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und versuchten Fahrraddiebstahls eingeleitet.