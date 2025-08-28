20-Jähriger flieht mit E-Scooter, wird aber erwischt

WÜRZBURG/INNENSTADT – Ein 20-Jähriger befuhr am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr, mit einem E-Scooter, den Berliner Ring. Als er eine Streifenbesatzung erblickte, versuchte er über eine Grünfläche zu flüchten.

Dies gelang ihm nicht, da er fußläufig durch die Polizeibeamten eingeholt werden konnte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter keinen Versicherungsschutz hat und ca. 60 km/h fährt, wofür eine entsprechende Fahrerlaubnis erforderlich gewesen wäre, die der Führer des Fahrzeugs nicht besitzt. Zudem konnten bei dem jungen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten und ein Alkoholwert von 1 Promille festgestellt werden.

Die Fahrt war damit für den 20-Jährigen beendet und der E-Scooter wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt.

Im weiteren Verlauf stellte sich zudem heraus, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl, ebenfalls wegen einem begangenen Verkehrsdelikt in der Vergangenheit, vorliegt. Der Mann wurde festgenommen und ihn erwarten weitere Anzeigen wegen mehreren Verkehrsverstößen.