20-Jähriger ohne Führerschein von Unfallstelle geflüchtet – Geschädigter in Lohr gesucht

LOHR A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Im Laufe des Montagabends verursachte ein 20-Jähriger im Stadtgebiet einen Verkehrsunfall und flüchtete von der Unfallstelle. Die genaue Unfallörtlichkeit ist unbekannt. Die Polizei Lohr hofft auf Hinweise von Zeugen.

Unfallflucht am Montagabend

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 20-jährige Deutsche im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr heimlich mit dem Porsche der Familie im Stadtgebiet unterwegs. Hierbei verursachte er einen Verkehrsunfall und flüchtete von der Unfallstelle. Hinzu kommt noch, dass der jungen Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Ein Familienmitglied des jungen Mannes stellte gegen 21:00 Uhr das Fahrzeug mit frischem Unfallschaden vor der gemeinsamen Wohnanschrift fest. Die Familie stellte den 20-Jährigen schließlich zur Rede und letztendlich konnte geklärt werden, dass er den Unfall verursacht hat.

Das könnte Dich auch interessieren: Günstig und saugstark: Power-Akku-Staubsauger - Maximale Saugkraft für dein sauberes Zuhause Mit beeindruckenden 45.000 Pa Saugkraft und einem 550W starken Motor sagst du Schmutz, Staub und hartnäckigen Tierhaaren auf jeder Oberfläche den Kampf an. Dieser kabellose Staubsauger bietet dir zum sagenhaft günstigen Preis bis zu 65 Minuten Laufzeit und ein smartes Display, damit du die Reinigung Mepal Müslibecher to go: Dein perfekter Begleiter für ein frisches Frühstück

Geschädigter gesucht

Die genaue Unfallörtlichkeit ist aktuell noch unbekannt. An dem Porsche ist sowohl der rechte vordere Kotflügel, die beiden rechtsseitigen Felgen und auch die hintere rechte Tür beschädigt. Zudem fehlt das Blinker-Glas des rechten Blinkers.

Die Polizei Lohr hat den Verkehrsunfall aufgenommen und bittet nun um Hinweise von möglichen Zeugen oder einem Geschädigten.

Hinweise werden telefonisch unter Tel. 09352/8741-0 entgegengenommen.