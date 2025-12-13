20-jähriger Tatverdächtiger stellt sich – Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

BAD NEUSTADT A. D. SAALE / HAUSEN BEI WÜRZBURG – Der nach mehreren Schockanrufen im Bereich Neustadt a. d. Saale gesuchte 20-jährige Tatverdächtige stellte sich am Donnerstag.

Wie bereits berichtet, kam es am 02. Dezember zu mehreren Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte. Im Rahmen der Fahndung konnte ein verdächtiges Fahrzeug auf der Autobahn 71 bei Maßbach festgestellt werden. Dieses versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und verunfallte auf einem Parkplatz bei Hausen bei Würzburg. Ein 25-jähriger Deutscher konnte festgenommen werden, sein 20-jähriger türkischer Beifahrer flüchtete.

Dieser stellte sich nun am Donnerstag mit seinem Rechtsanwalt beim Amtsgericht Schweinfurt. Dort wurde beim zuständigen Ermittlungsrichter der Haftbefehl gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher widerrufen.