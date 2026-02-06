20-Jähriger verliert Kontrolle über seinen Pkw – 23.000 Euro Schaden

KITZINGEN – Ein 20-jähriger BMW-Fahrer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist im Kreisverkehr zur Hoheimer Straße mit einem großen Blumenkübel kollidiert. Der junge Mann, ein türkischer Staatsangehöriger, war gegen 02:20 Uhr auf der Mainbernheimer Straße stadteinwärts unterwegs, als sich der Unfall ereignete.

Durch den Aufprall blieb das Fahrzeug fahrbereit auf der Mittelinsel stehen und musste aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Neben dem Totalschaden am PKW entstand auch an der Dekoration des Kreisverkehrs Sachschaden, wobei die Gesamtsumme auf circa 23.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei Kitzingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang vor Ort aufgenommen.