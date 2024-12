20-Jähriger vermisst – Wer kann Hinweise geben?

ASCHAFFENBURG – Seit Samstagmittag wird ein 20-jähriger Mann vermisst. Die Polizei Aschaffenburg hat Suchmaßnahmen eingeleitet und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vermisste, Adrian CERRATO S., verließ am Samstag das Krankenhaus in der Straße Am Hasenkopf. Gegen 09:00 Uhr wurde er zuletzt von Mitarbeitern der Einrichtung gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei hat eine Suchaktion gestartet und bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: etwa 170 cm groß, schlank mit 50 Kilogramm, schwarze, gewellte, längere Haare und ein kurzer Bart. Zuletzt trug er eine beige Hose, einen grünen Pullover und eine dunkelblaue Bomberjacke.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.