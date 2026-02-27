Auto IU

20 Jahre Poetry Slam Schweinfurt: Early-Bird-Tickets für die große Gala ab März
Jonas MC Bambägga - Foto: Valentin Olpp
SCHWEINFURT – Zum 20-jährigen Jubiläum lädt Moderator Manfred Manger am 3. Oktober 2026 zu einer Spoken-Word-Gala der Extraklasse in das evangelische Gemeindehaus ein. Als besonderes Highlight konnte der international gefragte Lautpoet Dalibor Marković gewonnen werden, der gemeinsam mit weiteren hochkarätigen Künstlern wie Jonas „Bambägga“ MC und Wehwalt Koslovsky die Bühne beleben wird.

Die Jubiläumsshow kombiniert eine künstlerische Gala mit einem klassischen Poetry Slam, an dem unter anderem Sadaf Zahedi aus Bremen teilnimmt. Mit jedem verkauften Ticket unterstützt du zudem den Verein „Bildung ohne Bücher“ mit einer Spende von 1 Euro. Der Vorverkauf startet am 1. März, wobei du dir bis zum 31. Juli die vergünstigten Early-Bird-Tickets sichern kannst – online unter www.poetryslamschweinfurt.de oder gebührenfrei direkt in der Disharmonie.

Dank der Unterstützung durch den Bezirk Unterfranken gibt es für Schüler, Studenten und Mitglieder stark ermäßigte Karten für 12 Euro auf allen Plätzen, während die regulären Preise je nach Kategorie zwischen 16 und 21 Euro liegen. Für das leibliche Wohl sorgt das Team von SAX’s, und DJane Lisa Smaragd begleitet den Abend musikalisch.

