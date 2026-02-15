Auto IU

20 Jahre Poetry Slam Schweinfurt: Early-Bird-Tickets für die große Gala ab März

15. Februar 2026Letztes Update 15. Februar 2026
20 Jahre Poetry Slam Schweinfurt: Early-Bird-Tickets für die große Gala ab März
Jonas MC Bambägga - Foto: Valentin Olpp
Sparkasse

SCHWEINFURT – Zum 20-jährigen Jubiläum lädt Moderator Manfred Manger am 3. Oktober 2026 zu einer Spoken-Word-Gala der Extraklasse in das evangelische Gemeindehaus ein. Als besonderes Highlight konnte der international gefragte Lautpoet Dalibor Marković gewonnen werden, der gemeinsam mit weiteren hochkarätigen Künstlern wie Jonas „Bambägga“ MC und Wehwalt Koslovsky die Bühne beleben wird.

Die Jubiläumsshow kombiniert eine künstlerische Gala mit einem klassischen Poetry Slam, an dem unter anderem Sadaf Zahedi aus Bremen teilnimmt. Mit jedem verkauften Ticket unterstützt du zudem den Verein „Bildung ohne Bücher“ mit einer Spende von 1 Euro. Der Vorverkauf startet am 1. März, wobei du dir bis zum 31. Juli die vergünstigten Early-Bird-Tickets sichern kannst – online unter www.poetryslamschweinfurt.de oder gebührenfrei direkt in der Disharmonie.

Labus Long-Covid

Dank der Unterstützung durch den Bezirk Unterfranken gibt es für Schüler, Studenten und Mitglieder stark ermäßigte Karten für 12 Euro auf allen Plätzen, während die regulären Preise je nach Kategorie zwischen 16 und 21 Euro liegen. Für das leibliche Wohl sorgt das Team von SAX’s, und DJane Lisa Smaragd begleitet den Abend musikalisch.

Das könnte Dich auch interessieren:

BORA QVac Move Marinieren, aromatisieren und vakuumieren

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

15. Februar 2026Letztes Update 15. Februar 2026

Mehr

Neuer Wertstoffhof in Gerolzhofen: Landkreis Schweinfurt erweitert Entsorgungsangebot

Neuer Wertstoffhof in Gerolzhofen: Landkreis Schweinfurt erweitert Entsorgungsangebot

15. Februar 2026
Karate trifft Korbball: TG-Mädchen stärken ihr Selbstvertrauen

Karate trifft Korbball: TG-Mädchen stärken ihr Selbstvertrauen

15. Februar 2026
Zweite Ausgabe des „Festival der Ensembles“ begeistert in Volkach

Zweite Ausgabe des „Festival der Ensembles“ begeistert in Volkach

15. Februar 2026
Das Lastenradmietsystem der Stadt Würzburg: Die erste halbe Stunde geht wieder aufs Haus

Das Lastenradmietsystem der Stadt Würzburg: Die erste halbe Stunde geht wieder aufs Haus

14. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)