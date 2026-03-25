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20 Jahre Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn: Eine Bilanz des Engagements

25. März 2026Letztes Update 25. März 2026
20 Jahre Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn: Eine Bilanz des Engagements
Manfred Pabst (Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn) freut sich über den speziell kreierten Wimpel von Ekkehard Schippers (Governor des rotarischen Distrikts) zum 20-jähirgen Charterjubiläum des Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn. Foto: Bernd Meidel
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SCHWEINFURT – Mit einem Festakt im Museum Georg Schäfer hat der Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. Die Bilanz der vergangenen zwei Jahrzehnte ist beindruckend: 47 Mitglieder haben in dieser Zeit 120 Projekte gefördert und eine Spendensumme von mehr als 300.000 Euro für soziale, kulturelle und ökologische Zwecke generiert.

Oberbürgermeister Sebastian Remelé gratulierte auch im Namen des Landrats und würdigte die Rotarier als aktive Bürger, die über das bloße Einwohnertum hinaus Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen. Er betonte den wertvollen Mehrwert, den der Club für die Stadt und den Landkreis Schweinfurt stiftet. Auch Distrikt-Governor Ekkehard Schippers lobte den Club als „People of Action“ und nannte die Renovierung des Schindturms sowie das bekannte Schlauchbootrennen als Vorzeigebeispiele für gelebtes Engagement.

Rückblick auf zwei Jahrzehnte voller Tatkraft

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Präsident Manfred Pabst führte durch das Programm, das von der Pianistin Maria Vollmer musikalisch umrahmt wurde. In seiner Festrede hob er sowohl internationale als auch regionale Meilensteine hervor:

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  • International: Die langjährige Unterstützung der Mission von Pater Silverius in Tansania.

  • Regional: Die „Trucker-Weihnacht“ an Autobahn-Rasthöfen im Advent 2025 sowie die Unterstützung der weltweiten Initiative „End Polio Now“ durch den Verkauf eines speziellen Apfel-Seccos.

  • Historie: Gründungsmitglied Hans-Dieter Kutter blickte humorvoll auf die Anfänge des Clubs zurück, während Vertreter der Partnerclubs aus Schweinfurt und Haßfurt die prägende Rolle des Clubs für die Region unterstrichen.

Ausblick: Das nächste Highlight am Mainufer

Das gesellschaftliche Wirken des Clubs geht unmittelbar weiter. Ein fester Bestandteil des Schweinfurter Veranstaltungskalenders wirft bereits seine Schatten voraus: Alle Beteiligten freuen sich auf das 14. Rowdy River Raft Race, das am 28. Juni 2026 am Mainufer stattfinden wird.

Der Erlös aus den laufenden Aktionen, wie dem Verkauf des schäumenden Apfelweins (2,50 Euro pro Flasche), fließt weiterhin direkt in gemeinnützige Projekte, um die rotarische Erfolgsgeschichte in Schweinfurt fortzuschreiben.

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