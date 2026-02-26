20 Jahre World Press in Kitzingen – Mit der Bahn zur weltbekannten Fotoschau
KITZINGEN – Die renommierte World Press Photo Ausstellung feiert ihr 20-jähriges Jubiläum in der Stadt und zeigt vom 28. Februar bis zum 6. April 2026 bewegende Pressefotografien aus aller Welt. In der Rathaushalle sowie im Rathauskeller erhalten Besucher täglich bei freiem Eintritt Einblicke in globale Themen wie den Klimawandel sowie die Konflikte in Gaza und der Ukraine.
Die diesjährige Schau, kuratiert von Martha Echevarria, legt einen besonderen Fokus auf verlässliche Informationen in politisch spannenden Zeiten und möchte den Austausch über komplexe Zusammenhänge fördern. Die Türen sind täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet, wobei donnerstags und sonntags verlängerte Öffnungszeiten bis 20:00 Uhr gelten. Kitzingen bleibt damit der einzige bayerische Standort und zugleich der weltweit kleinste Ausstellungsort für diese prestigeträchtige Sammlung.
Für eine tiefere Auseinandersetzung mit den Exponaten werden zahlreiche kostenlose Führungen angeboten, für die du dich vorab anmelden solltest. Termine finden regelmäßig unter der Woche sowie an den Wochenenden und Feiertagen statt. Anmeldungen nimmt die Touristinfo Kitzingen unter der Telefonnummer 09321-208888 oder per E-Mail unter tourismus@stadt-kitzingen.de entgegen; spontane Gäste können bei freien Kapazitäten ebenfalls teilnehmen.
Die Anreise mit der Bahn wird ausdrücklich empfohlen, da das Rathaus vom Kitzinger Bahnhof aus in wenigen Gehminuten bequem erreichbar ist. Es bestehen Direktverbindungen aus den Richtungen Würzburg, Neustadt/Aisch, Fürth und Nürnberg. Weitere Informationen zum Event findest du unter www.stadt-kitzingen.de oder direkt bei der Organisation unter www.worldpressphoto.org
Solltest du spezifische Fragen zum barrierefreien Zugang oder zu individuellen Gruppenführungen in Deutsch oder Englisch haben, steht dir das Team der Touristinfo gerne zur Verfügung. Nutze die Gelegenheit, diese weltweit geschätzten Aufnahmen kostenfrei zu erleben und dich von den Geschichten hinter den Bildern bewegen zu lassen.
