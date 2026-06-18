20. Jubiläum der geo-net Lesenacht in Gerolzhofen: „Vom Weggehen und Ankommen“
GEROLZHOFEN – Anlässlich des zwanzigsten Jubiläums ihrer Veranstaltungsreihe lädt das Gerolzhöfer Netzwerk „geo-net“ am Freitag, den 26. Juni 2026, zur Lesenacht ein. Unter dem Motto „Vom Weggehen und Ankommen“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ab 18:00 Uhr ein abwechslungsreiches Programm aus Literatur, Musik und Kulinarik.
Veranstaltungsort und Rahmenbedingungen
Die Jubiläums-Lesenacht findet im stimmungsvollen Spital-Innenhof der Bibliothek Gerolzhofen statt. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in das Bürgerspital verlegt. Der Eintritt sowie das Pausenbuffet, welches von den geo-net-Mitgliedern gestellt wird, sind kostenfrei; Spenden sind herzlich willkommen.
Literarisches Programm
Das Thema des Abends beleuchtet die menschliche Erfahrung von Abschied, Neuanfang und dem Finden eines neuen Zuhauses. Es wirken mit:
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OBA (Diakonisches Werk Schweinfurt): Paul Schmidt-Coste, Kathrin Sterzinger, Samson Goitom und Svenja Nikolaus lesen das Märchen „Hans im Glück“.
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Philip Haas: Auszüge aus einem persönlichen Reisetagebuch.
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Nadine Jorzik (Gerolzhofen): Nina George: „Die Passantin“.
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Thomas Reinhart (Himmelstadt): Elisabeth von Arnim: „Verzauberter April“.
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Kerstin Celina (Kürnach): Christiane Hoffmann: „Alles, was wir nicht erinnern“.
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Hava Mujahedzade (Gochsheim): „Zwischen Weggehen und Ankommen“ (eigene Geschichte).
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Bernhard Schwab (Gerolzhofen): J.W. v. Goethe: „Willkommen und Abschied“.
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Josef Schäfer (Mainpost): Erwin Kisch: „Mit Auswanderern durch Frankreich“.
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Birgid Röder: Franz Kafka: „Der Aufbruch“ und „Heimkehr“.
Musikalische Begleitung
Für den passenden musikalischen Rahmen sorgt zum Jubiläum die Band „All4Music“ aus Volkach mit den Musikern Udo Quicker, Manuel Prieto und Michael Brück.
Weitere Informationen zur Veranstaltung sind unter www.geo-net.net abrufbar.
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