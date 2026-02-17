Auto IU

200 Jahre Bettenburger Tafelrunde und touristische Highlights 2026

17. Februar 2026Letztes Update 17. Februar 2026
Hintere Reihe v.l.n.r.: Werner Plate, Klaus Klopf, Wolfram Thein, Christian Freiherr Truchseß von Wetzhausen zu Bundorf, Guntram Ulsamer, Silke Brochloß-Gerner, Barbara Funk Vordere Reihe v.l.n.r.: Bernd Ebert, Barbara Gemeinhardt, Reinhard Schneider, Susanne Volkheimer, Landrat Wilhelm Schneider, Henriette Dornberger, Janina Selig, Dr. Alexander Blöchl, Helen Zwinkmann - Foto: Florian Liebenstein
HOFHEIM / HASSBERGE – Landrat Wilhelm Schneider präsentierte am 9. Februar 2026 im Seminarhaus Schloss Bettenburg die touristischen Pläne für das Jahr, das unter dem Motto „Vom Genuss inspiriert – Tafelrunde in den Haßbergen“ steht. Im Mittelpunkt steht das 200. Jubiläum der Bettenburger Tafelrunde zu Ehren von Christian Truchseß von Wetzhausen zu Bettenburg.

Ein zentrales Highlight ist der neue, 9,2 Kilometer lange Rundwanderweg „Bettenburger Tafelrunde“, der am 26. April feierlich eröffnet wird und literarische Weggefährten des Truchseß an elf Stationen vorstellt. Zudem wird das Erbe des „Kirschen-Truchseß“ durch Veranstaltungen rund um die Kirschblüte und regionale Produkte gewürdigt, während der Kreisverband für Gartenbau und Landschaftspflege die Süßkirsche zum Baum des Jahres gewählt hat. Auch die Spuren des Weltpoeten Friedrich Rückert werden 2026 verstärkt thematisiert, wobei das 10. Jubiläum der „Musiktage Ebern“ im September einen kulturellen Höhepunkt bildet.

