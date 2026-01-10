Auto IU

2000 Euro für die Schweinfurter Kindertafel

10. Januar 2026Letztes Update 10. Januar 2026
Stefan Labus (Vorsitzender der Kindertafel), René Daudert (Inhaber von Daudert Kaffeemaschinen) und Peter Kruse (Botschafter der Kindertafel) - Foto: Fabian Fischer
WERNECK / SCHWEINFURT – Inmitten von Kaffeebohnen und hochwertigen Siebträgermaschinen gab es im Wernecker Gewerbegebiet einen besonderen Grund zur Freude: Die Firma Daudert hat der Schweinfurter Kindertafel eine großzügige Spende in Höhe von 2.000 Euro überreicht.

Inhaber René Daudert betonte bei der Scheckübergabe, dass es seinem Team eine Herzensangelegenheit sei, eine regionale Einrichtung zu unterstützen, in der ehrenamtlich gearbeitet wird und die Hilfe ohne Umwege direkt bei den bedürftigen Kindern ankommt. Bereits zum zweiten Mal bedachte das Unternehmen die Kindertafel, um gerade in der kalten Jahreszeit ein Zeichen der Solidarität zu setzen.

Die Dringlichkeit solcher Spenden wurde bei dem Termin am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien mehr als deutlich. Stefan Labus, Vorsitzender der Kindertafel, und Botschafter Peter Kruse präsentierten aktuelle Zahlen, die den enormen Bedarf in Schweinfurt unterstreichen: Allein an diesem Vormittag wurden 448 gesunde Frühstückspakete an verschiedene Schulen ausgeliefert, während zur Mittagszeit 140 Personen das Angebot der Suppenküche in Anspruch nahmen. Monatlich benötigt der Verein rund 8.000 Euro netto, um die Lebensmittel für die kostenlose Versorgung von insgesamt 8.000 bis 9.000 Personen pro Monat zu finanzieren.

Da die Schweinfurter Kindertafel seit über 16 Jahren vollständig ohne staatliche oder städtische Finanzspritzen auskommt, sichern Zuwendungen wie die der Firma Daudert den Fortbestand der wichtigen Projekte. Das ehrenamtliche Engagement sorgt dafür, dass jeder gespendete Euro eins zu eins in den Einkauf von Lebensmitteln für Pausenbrote und warme Mahlzeiten fließt. René Daudert zeigte sich beeindruckt von dieser langjährigen, unabhängigen Arbeit und bekräftigte seinen Entschluss, dort zu helfen, wo Unterstützung am dringendsten benötigt wird.

Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)