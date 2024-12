2024 nach 2023 wieder wärmstes Jahr seit Messbeginn

Das Jahr 2024 war in Deutschland das wärmste Jahr seit Beginn der Messungen im Jahr 1881. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet erneut ein Rekordjahr und hebt hervor, dass die Temperaturen 2024 das Vorjahr sogar um außergewöhnliche 0,3 Grad übertrafen.

Uwe Kirsche, Pressesprecher des DWD, erklärte: „Das ist beschleunigter Klimawandel.“ Besonders auffällig war der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr, die ebenfalls außergewöhnlich hohe Niederschlagsmengen mit sich brachten. Das Jahr 2024 war somit auch ein deutlich zu nasses Jahr, während die Sonnenscheindauer nur leicht unter dem üblichen Mittel lag.

Extreme Temperaturspitzen selten – Rekordwerte dennoch überschritten

Das durchschnittliche Temperaturmittel 2024 lag bei 10,9 Grad Celsius (°C), was einen Anstieg von 2,7 Grad im Vergleich zur internationalen Referenzperiode 1961 bis 1990 (8,2 °C) bedeutet. Im Vergleich zur aktuelleren Referenzperiode 1991 bis 2020 (9,3 °C) betrug die Abweichung 1,6 Grad. Dieser Anstieg setzte den bereits in den Jahren 2023 (10,6 °C) und 2022 (10,5 °C) erlebten Erwärmungstrend fort. Besonders auffällig war das Frühjahr, das als das wärmste seit Beginn der Messungen in die Klimastatistik einging. Auch der Sommer zeigte sich mit besonders hohen Temperaturen – der August zählte zu den vier wärmsten seit 1881. Am 13. August 2024 wurde in Bad Neuenahr-Ahrweiler die höchste Temperatur des Jahres von 36,5 °C gemessen. Auch der September setzte Hitzerekorde im Nordosten Deutschlands, was das Bild eines insgesamt rekordwarmen Jahres vervollständigte.

2024 – Ein Jahr der extremen Niederschläge und Hochwasser

Das Jahr 2024 war nicht nur außergewöhnlich warm, sondern auch von extrem hohen Niederschlagsmengen geprägt. Insgesamt fielen 903 Liter Niederschlag pro Quadratmeter (l/m²), was deutlich mehr war als der Durchschnitt der Referenzperioden 1961 bis 1990 (789 l/m²) und 1991 bis 2020 (791 l/m²). Besonders nass war das Winter- und Frühjahrshalbjahr, das hydrologisch gesehen das nasseste seit Beginn der Messungen war. In Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt gab es zu Jahresbeginn Winterhochwasser. Besonders hohe Niederschlagsmengen wurden in den Alpen und im Schwarzwald gemessen, wo örtlich über 2600 l/m² fielen. Im Gegensatz dazu war der Nordosten Deutschlands vergleichsweise trocken, mit regional weniger als 500 l/m².

Sonnenschein – Im Rahmen der klimatischen Erwartungen

Die Sonnenscheindauer 2024 lag bei etwa 1507 Stunden, was leicht unter dem Soll von 1544 Stunden der Referenzperiode 1961 bis 1990 lag. Im Vergleich zur neuen Referenzperiode 1991 bis 2020 (1665 Stunden) war das Minus deutlich. Besonders hohe Sonnenscheindauern wurden in der Leipziger Tieflandsbucht, der Oberlausitz und an der Ostseeküste gemessen, wo bis zu 2000 Stunden erreicht wurden. In Teilen Westdeutschlands hingegen lag die Sonnenscheindauer bei etwa 1500 Stunden.

Insgesamt zeigt sich, dass 2024 ein Jahr mit rekordverdächtigen Klimaereignissen war, das den fortschreitenden Klimawandel eindrucksvoll dokumentiert.