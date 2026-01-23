2025 – Das Jahr der konjunkturellen Stagnation
UNTERFRANKEN – Die unterfränkische Handwerkswirtschaft blickt auf ein Jahr der Stagnation zurück, in dem die Geschäftslage mit einem Durchschnittswert von 82,6 % positiven Bewertungen nahezu auf dem Vorjahresniveau verharrte. Trotz staatlicher Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Klimaneutralität blieben die erhofften Impulse für das regionale Handwerk weitgehend aus. Hauptgeschäftsführer Ludwig Paul kritisiert in diesem Zusammenhang die schleppende Geschwindigkeit politischer Entscheidungsprozesse sowie die Belastungen durch hohe Energiekosten und Bürokratie, die den Fortschritt der Betriebe spürbar bremsen.
Zwar weisen eine durchschnittliche Auftragsreichweite von 11,4 Wochen und eine Kapazitätsauslastung von knapp 76 % auf eine stabile Basis hin, doch fehlte 2025 die notwendige Dynamik für echtes Wachstum. Im Gewerkevergleich zeigten sich die Kfz-Betriebe mit einer Zufriedenheitsquote von fast 90 % am stabilsten, dicht gefolgt vom Bau- und Ausbaugewerbe. Dennoch bleibt die Stimmung angespannt, da globale Krisen und eine verunsichernde Zollpolitik das Konsumverhalten der Verbraucher sowie die Investitionsbereitschaft der Unternehmen weiterhin dämpfen.
Für das Jahr 2026 fordert die Handwerkskammer eine entschlossene Kehrtwende und die Umsetzung angekündigter wirtschaftspolitischer Stärkungsmaßnahmen. Die Betriebe warten auf schnellere Genehmigungsverfahren und eine spürbare Entlastung von Dokumentationspflichten, um den aktuellen Pessimismus zu überwinden. Nur wenn das mittelständische Unternehmertum wieder in den Fokus der Politik rücke und Rahmenbedingungen pragmatisch verbessert würden, könne das Handwerk laut Paul seinen Teil zu einem echten Wirtschaftswachstum beitragen.
