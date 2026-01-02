2025: Ein Sonnenjahr mit ungewöhnlicher Wärme und deutlichem Niederschlagsdefizit
Das Wetterjahr 2025 geht als eines der wärmsten, sonnigsten und trockensten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen in die Geschichte ein. Nach vorläufigen Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lag die Durchschnittstemperatur mit 10,1 °C deutlich über den langjährigen Referenzwerten. Geprägt war das Jahr von einer historischen Frühjahrstrockenheit im Osten, einer extremen Hitzewelle Anfang Juli mit Spitzenwerten von über 39 °C sowie einer außergewöhnlich hohen Sonnenscheindauer, die 2025 einen Platz unter den fünf sonnigsten Jahren seit 1951 sicherte.
Besonders markant war der thermische Verlauf: Während die tiefste Temperatur des Jahres am 18. Februar im Erzgebirge mit -19,7 °C gemessen wurde, gipfelte die Wärme am 2. Juli in Andernach bei 39,3 °C. Auch in der Region Main-Franken wurden extreme Werte erreicht, so markierte Kitzingen mit 39,1 °C den bayerischen Jahreshöchstwert. Trotz einiger nasser Phasen im Juli und September blieb das Jahr insgesamt deutlich zu trocken. Die Niederschlagsmenge lag bundesweit rund 17 Prozent unter dem Soll, wobei das Frühjahr in Bayern sogar als zweitniederschlagsärmstes seit Messbeginn in die Statistik einging.
Im Ländervergleich zeigten sich regionale Besonderheiten:
-
Bayern: Mit einer Mitteltemperatur von 9,4 °C war der Freistaat zusammen mit Sachsen die vergleichsweise kühlste Region, lag aber dennoch 1,9 Grad über dem Klimamittel. Mit nur 700 l/m² Niederschlag war es hier ungewöhnlich trocken.
-
Baden-Württemberg: Hier wurde mit rund 860 l/m² der höchste Jahresniederschlag im Länderranking gemessen, insbesondere durch Staulagen im Schwarzwald.
-
Sachsen-Anhalt: Dieses Bundesland war 2025 mit nur 460 l/m² die niederschlagsärmste Region Deutschlands, glänzte dafür aber mit 2040 Sonnenstunden als zweitsonnigstes Land hinter dem Spitzenreiter Berlin (2020 Stunden).
-
Saarland: Mit einer Jahresmitteltemperatur von 11,0 °C sicherte sich das kleinste Flächenland den Titel als wärmstes Bundesland des Jahres.
Die Bilanz des Sonnenscheins wurde lediglich durch einen auffallend trüben Oktober unterbrochen, der in vielen Regionen als einer der dunkelsten seit Jahrzehnten registriert wurde. Dennoch übertraf die Gesamtsumme von über 1945 Sonnenstunden das Klimamittel um etwa 26 Prozent. Dieser Trend zu höheren Temperaturen und extremeren Trockenphasen unterstreicht laut DWD die fortschreitende klimatische Veränderung, die sich im Jahr 2025 erneut in fast allen statistischen Kennzahlen widerspiegelte.
