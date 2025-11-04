Auto IU

21.000 Euro für sieben Volkacher Vereine und eine Besucher-Bestmarke mit 7500 Gästen

Sie freuen sich über die stolze Summe von 21.000 Euro, die nach der erfolgreichen 6. Ausgabe des Volkacher Kabarett Sommers 2025 an die beteiligten Volkacher Vereine ausgeschüttet wurde. Vorne v.l. Bürgermeister Heiko Bäuerlein, der künstlerische Leiter Volker Heißmann, Projektleiter Marco Maiberger und der Vorsitzende des Marketingvereins Sebastian Karl. Mit den Ziffern in der Hand sind die Vertreter der Volkacher Vereine und Institutionen zu sehen. Foto: Peter Pfannes
VOLKACH – Im Rahmen des „Volkacher Kabarett Sommers“ wurde den Vertretern von sieben Volkacher Vereinen und Institutionen ein Scheck über 21.000 Euro überreicht. Dieser Reinerlös wurde durch das ehrenamtliche Getränke-Catering der Vereine für die 7.500 Besucher des zehntägigen Festivals erwirtschaftet.

Insgesamt waren 267 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Vereine im Einsatz. Der Marketingverein Tourismus & Gewerbe Volkacher Mainschleife e.V. zeichnet für die Logistik und Verpflegung verantwortlich und schüttet den Reinerlös seit sechs Jahren traditionell an die teilnehmenden Vereine aus. Mittlerweile sind durch diese Aktion insgesamt rund 125.000 Euro in die Vereinskassen geflossen.

Details zur Veranstaltung und Spende

  • Veranstaltungszeitraum: 29. August bis 7. September 2025 (sechste Ausgabe)
  • Besucher: Rund 7.500 Gäste (neue Besucher-Bestmarke)
  • Spendenhöhe: Die Vereine erhalten je nach Helferstärke Schecks zwischen 2.200 Euro und 3.300 Euro.
  • Helfer-Einsatz: Pro Veranstaltungsabend waren mindestens 18 bis maximal 36 Personen ehrenamtlich tätig.

Der künstlerische Leiter Volker Heißmann und Projektleiter Marco Maiberger bezeichneten die Veranstaltung als vollen Erfolg, was die Besucherresonanz und die Stimmung anging. Bürgermeister Heiko Bäuerlein und Marketingvereinsvorsitzender Sebastian Karl dankten allen Partnern und hoben hervor, dass es in sechs Jahren gelungen sei, mit Unterstützung der Vereine (HSG Volkach, Förderverein Volkacher Blasorchester, VFL Volkach, Freiwillige Feuerwehr Volkach, BRK-Bereitschaft Volkach, Tennisclub Volkach sowie des 1. FC Fahr am Main) eine Kulturmarke mit Strahlkraft für die Mainschleife zu entwickeln.

