21-Jährige wird nach Verkehrsunfall mit Wildtier schwerverletzt
HASSFURT – Am Montagabend ereignete sich auf der Kreisstraße von Uchenhofen in Richtung Haßfurt ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 21-jährige deutsche Fahrerin schwerste Verletzungen erlitt. Die junge Frau war mit ihrem Toyota Yaris unterwegs, wich nach eigenen Angaben einem auf die Fahrbahn springenden Wildtier aus, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Baum.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrgastzelle so stark deformiert, dass beide Beine der Frau eingeklemmt waren. Die sofort alarmierten Rettungskräfte mussten die Verunfallte aus dem PKW befreien. Sie erlitt schwerste Verletzungen der Beine und des Beckens. Die Polizei Haßfurt hat den Verkehrsunfall aufgenommen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde ein Sachverständiger mit der Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragt.
Die Polizei Unterfranken weist erneut auf das richtige Verhalten bei Wildunfällen hin:
- Insbesondere auf Landstraßen und in waldreichen Gebieten sollte stets aufmerksam und mit entsprechend angepasster Geschwindigkeit gefahren werden. Dies gilt insbesondere bei Strecken, die mit dem Verkehrszeichen „Wildwechsel“ gekennzeichnet sind.
- Wenn ein Zusammenstoß nicht mehr zu vermeiden ist, sollte kontrolliertes Bremsen erfolgen. Unkontrolliertes Ausweichen kann zu schweren Unfällen führen.
- Nach einem Wildunfall: Unfallstelle sichern, Polizei verständigen und das Tier nicht anfassen. Das gilt auch, wenn das Tier nach dem Zusammenstoß flüchtet.
