23-Jähriger gefährdet Innenstadt-Verkehr mit Mercedes CLS in Würzburg – Zeugen gesucht
WÜRZBURG / INNENSTADT – Durch seine rücksichtslose und massiv überhöhte Geschwindigkeit hat der Fahrer eines Mercedes in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Würzburger Innenstadt unsicher gemacht. Erst das schnelle Eingreifen mehrerer Polizeistreifen beendete die gefährliche Fahrt des 23-Jährigen. Die Ermittler suchen nun dringend nach Zeugen und konkret gefährdeten Personen.
Die wilden Fahrmanöver spielten sich am Sonntag (7. Juni 2026) gegen 00:40 Uhr ab, als der junge Mann mit seinem hochmotorisierten Mercedes CLS durch die Straßen des Stadtkerns raste.
Zeugen melden rücksichtslosen Fahrstil
Nach ersten Notrufen von aufmerksamen Passanten und Autofahrern, die von einer extrem gefährlichen Fahrweise, Nötigungen und akuten Gefährdungssituationen berichteten, leitete die Einsatzzentrale sofort eine Fahndung ein. Mehrere Streifenwagen der Würzburger Polizei konnten das beschriebene Fahrzeug kurz darauf im Stadtgebiet lokalisieren und den 23-jährigen Fahrer deutscher Staatsangehörigkeit stoppen.
Gegen den jungen Mann wurde umgehend ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr sowie wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.
Polizei rekonstruiert die Raser-Route
Die Beamten haben die mutmaßliche Route des Mercedes CLS bereits weitgehend nachvollzogen. Der Beschuldigte soll insbesondere auf folgenden Straßen durch eine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen sein:
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Haugerring
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Berliner Ring
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Schweinfurter Straße
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Pilziggrundstraße
Zeugen und Gefährdete dringend gesucht
Da zum Unfallzeitpunkt am Wochenende noch reger Verkehr in der Innenstadt herrschte, geht die Polizei davon aus, dass weitere Verkehrsteilnehmer massiv behindert oder gar zu Vollbremsungen und Ausweichmanövern gezwungen wurden.
Zeugenaufruf der Polizei:
Personen, die das Fahrverhalten des Mercedes CLS in der besagten Nacht beobachtet haben oder selbst durch die Manöver des Fahrers gefährdet wurden, werden dringend gebeten, sich zu melden.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.
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