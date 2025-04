23-Jähriger vermisst – Wer kann Hinweise geben?

GEMÜNDEN AM MAIN, OT LANGENPROZELTEN, LKR. MAIN-SPESSART – Seit Donnerstagnachmittag wird der 23-jährige David I. vermisst. Die Polizei unternimmt seitdem intensive Suchmaßnahmen und bittet nun auch die Bevölkerung dringend um Mithilfe bei der Suche nach dem jungen Mann.

Der 23-jährige David I. wurde letztmalig am Donnerstag gegen 17:00 Uhr auf einem Fahrradweg zwischen Langenprozelten und Neuendorf gesehen und ist seit diesem Zeitpunkt spurlos verschwunden. Die Polizei sucht seitdem fieberhaft nach dem Vermissten, da er sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation und somit in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand der Ermittlungen könnte sich Herr I. auch in der Gegend um den Sindersbachsee aufhalten. Die Bevölkerung wird eindringlich gebeten, jegliche Hinweise, die zur Auffindung des Vermissten beitragen könnten, umgehend an die Polizei weiterzugeben.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 175 cm groß und von schlanker Statur

Kurze, braune Haare

Trägt eine Brille

Bekleidet vermutlich mit einer dunklen Jogginghose

Führt möglicherweise einen grauen Trolli, einen Rucksack und einen Schuhkarton mit sich

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr am Main unter der Telefonnummer 09352/8741-0 entgegen. Jede Information, auch wenn sie noch so unbedeutend erscheint, kann für die Suche entscheidend sein.