24-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle und leistet Widerstand – Strafverfahren eingeleitet

WÜRZBURG / GROMBÜHL -. Ein 24-jähriger Mann flüchtete in der Nacht von Montag auf Dienstag mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei, leistete bei der Festnahme Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Er muss sich nun wegen einer Vielzahl von Delikten verantworten.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, kurz nach Mitternacht, wurde ein Mercedes in der Ständerbühlstraße bei einer Laserkontrolle mit 111 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Als die Streifenbesatzung den Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte, gab dieser Gas und fuhr in Richtung Veitshöchheim mit überhöhter Geschwindigkeit davon.

Die Beamten konnte den 24-jährigen Deutschen schließlich in Thüngersheim stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch und eine Bierflasche im Fahrzeug fest. Der unkooperative und zugleich aggressive Mann verweigerte einen Alkoholtest und konnte zudem keinen Führerschein vorzeigen. Deshalb sollte er für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen werden. Bei der Durchsetzung der Maßnahme, leistete der 24-Jährige erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten.

Er muss sich nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.