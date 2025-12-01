24-Jähriger nach der Tat zu neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt

SCHWEINFURT / INNENSTADT – Im beschleunigten Verfahren musste sich bereits einen Tag nach der Tat ein 24-jähriger Algerier vor dem Richter verantworten, weil er Parfum für mehrere hundert Euro entwendet haben soll.

Am Mittwoch, gegen 15:00 Uhr entwendete der Tatverdächte aus einer Drogerie in der Spitalstraße Parfum im Wert von über 100 Euro. Die Tat konnte durch eine Streife der Schweinfurter Polizei beobachtet und der Tatverdächtige auf frischer Tat festgenommen werden.

Auf Anordnung der Schweinfurter Staatsanwaltschaft führten ihn die Beamten bereits am Donnerstag, einen Tag nach der Tat, einem Richter am Amtsgericht Schweinfurt vor.

Der Tatverdächtige wurde im sogenannten beschleunigten Verfahren wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt.