24 Türchen sorgen für Überraschungen in der Vorweihnachtszeit im Raum Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Auch in diesem Jahr startet die Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH wieder ihren beliebten Online-Adventskalender, der ab dem 1. Dezember täglich neue Überraschungen bereithält. Unter www.bad-kissingen.de/adventskalender können Interessierte bis zum 24. Dezember ein virtuelles Türchen öffnen und exklusive Preise gewinnen.
Der Online-Adventskalender ist eine vorweihnachtliche Tradition geworden und bietet abwechslungsreiche Gewinne, die von Gutscheinen über Veranstaltungstickets bis hin zu besonderen Erlebnissen in Bad Kissingen reichen. Gewinner können sich unter anderem auf kulinarische Leckerbissen, Verwöhnprogramme, entspannte Auszeiten, Accessoires oder Kulturmomente freuen.
Laura Tabel, Leiterin der Marketingabteilung der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH, betont, dass die Aktion nicht nur Weihnachtsatmosphäre versprüht, sondern auch dazu einlädt, Bad Kissingen mit seinen vielseitigen Facetten zu erleben.
So funktioniert die Teilnahme
Die Teilnahme am Online-Adventskalender ist einfach: Wer täglich ein Türchen öffnet und an der Verlosung teilnimmt, hat die Chance auf attraktive Gewinne. Die glücklichen Gewinner werden im Anschluss per E-Mail benachrichtigt und erhalten ihre Preise bequem per Post.
Die Aktion wird durch die Unterstützung lokaler Partnerinnen und Partner ermöglicht. Alle Informationen sowie die Teilnahmebedingungen finden Interessierte ebenfalls unter: www.bad-kissingen.de/adventskalender.
Möchtest du, dass ich nach aktuellen Veranstaltungen in Bad Kissingen im Dezember suche?
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!