25.000 Euro futsch: Pkw-Fahrer schläft ein und fährt in den Graben

12. August 2025Letztes Update 12. August 2025
FRAMMERSBACH, LANDKREIS MAIN-SPESSARTAm späten Montagabend kam ein 23-jähriger Pkw-Fahrer auf der B276 von der Fahrbahn ab. Nach eigenen Angaben schlief der Mann in einer langgezogenen Rechtskurve ein.

Er fuhr daraufhin über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von rund 25.000 Euro.

