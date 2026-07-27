25.000 Euro Schaden: Kupferblech von Wasserhochbehältern gestohlen – Polizei sucht Zeugen in Gochsheim

GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Unbekannte haben im Verlauf der vergangenen Woche auf dem Gelände des Zweckverbandes für Wasserversorgung Teile mehrerer Blechdächer entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Zwischen dem 17. und 24. Juli verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände in der Weyerer Straße. Dort montierten sie die Dachverkleidungen aus Kupferblech von insgesamt drei Wasserhochbehältern ab und entwendeten diese.

Anschließend flüchteten die bislang unbekannten Täter unerkannt.

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Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.