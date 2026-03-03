25-Jährige sowie 4-Jähriger Sohn vermisst – Wer kann Hinweise geben?

WÜRZBURG – Seit Sonntagabend wird eine 25-Jährige sowie ihr 4-jähriger Sohn vermisst. Die Polizei ist seither auf der Suche nach den beiden und bittet nun auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 25-jährige Fahimo, A. verließ am Sonntag, gegen 18:00 Uhr, gemeinsam mit ihrem 4-jährigen Sohn die Mutter-Kind-Einrichtung in der Moltkestraße. Seitdem sind die beiden nicht mehr zurückgekehrt. Das 4-jährige Kind leidet an einer Autismus-Störung und kann nur „Laute“ von sich geben.

Die Polizei sucht zur aktuellen Stunde nach den beiden Vermissten und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Dem Sachstand nach könnte sich Frau A. in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.

Die 25-Jährige wird wie folgt beschrieben:

Circa 165 cm groß

Schlanke Figur

Schwarze Haare

Trägt ein schwarzes Kopftuch sowie eine dunkle Winterjacke und helle Sneaker

Der Sohn ist etwa 100cm groß und mit einer dunklen Jacke bekleidet

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.