Auto IU
25-Jähriger schlägt mit gestohlener Flasche auf Passanten ein
KITZINGEN – Am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, wurde die Polizei Kitzingen zu einer Schlägerei auf dem Parkplatz eines Discounters in der Joh.-Adam-Kleinschroth-Straße gerufen.
Die eintreffenden Streifen konnten mehrere Personen voneinander trennen. Den Ermittlungen zufolge hatte ein 25-jähriger E-Bike-Fahrer einen 33-jährigen Fußgänger fast angefahren. In dem anschließenden Streit schlug der 25-Jährige seinen Kontrahenten mit einer kurz zuvor im Discounter entwendeten Glasflasche gegen den Kopf.
Der 33-Jährige wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!