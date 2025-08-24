Auto IU

25-Jähriger schlägt mit gestohlener Flasche auf Passanten ein

24. August 2025Letztes Update 24. August 2025
KITZINGENAm Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, wurde die Polizei Kitzingen zu einer Schlägerei auf dem Parkplatz eines Discounters in der Joh.-Adam-Kleinschroth-Straße gerufen.

Die eintreffenden Streifen konnten mehrere Personen voneinander trennen. Den Ermittlungen zufolge hatte ein 25-jähriger E-Bike-Fahrer einen 33-jährigen Fußgänger fast angefahren. In dem anschließenden Streit schlug der 25-Jährige seinen Kontrahenten mit einer kurz zuvor im Discounter entwendeten Glasflasche gegen den Kopf.

Der 33-Jährige wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt.

