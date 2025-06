25-Jähriger unter Drogeneinfluss muss 600 Euro Sicherheitsleistung hinterlegen – Weiterfahrt unterbunden

MILTENBERG – Am Dienstagnachmittag wurde durch die Miltenberger Polizei ein 25-Jähriger aus dem Verkehr gezogen. Dieser stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Der aus Belgien stammende Pkw-Fahrer fuhr am Dienstag, gegen 14:00 Uhr, in eine Kontrollstelle der Polizei in der Luitpoldstraße ein. Bereits zu Beginn der Kontrolle konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Der 25-Jährige räumte den vorangegangenen Konsum schließlich ein, auch ein Vortest verlief positiv.

Die Drogenfahrt hatte für den Mann die Durchführung einer Blutentnahme und die Sicherstellung seiner Pkw-Schlüssel zur Folge. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von rund 600 Euro hinterlegen.